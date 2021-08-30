Очередная медаль высшей пробы. Трусов завоевал золото, установив мировой рекорд на Паралимпиаде-2020
17-летний Сербин – серебряный призер Паралимпиады-2020
Украинец показал второй результат в комплексном плавании на 200 метров
14:00
Михаил Сербин / Фото - Facebook17-летний Михаил Сербин стал обладателем серебряной медали в комплексном плавании на 200 метров на Паралимпийских играх в Токио.
Сербин показал результат 2.27,97. Отставание от лидера составило +0,79 с.
В этом же заплыве участвовал еще один украинец – Виктор Смирнов. Он приплыл к финишу четвертым.
Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Плавание. Комплексное плавание, 200 м. Мужчины, класс SM11
1. Роджер Дорсмен (Нидерланды) – 2.19,02
2. Михаил Сербин (Украина) – 2.27,97
3. Томита Учу (Япония) – 2.28,44
Напомним, что в заплыве на 100 метров на спине Сербин завоевал золото Паралимпиады-2020.