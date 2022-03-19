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26 юних атлетів представлятимуть Україну на зимовому Олімпійському фестивалі-2022

Бажаємо наснаги, сил та успіху нашим юним олімпійцям!
Olympics
12:00
26 юних атлетів представлятимуть Україну на зимовому Олімпійському фестивалі-2022
Фото: НОК України

Вже 20 березня у Вуокатті (Фінляндія) стартує XV зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ). Попри надскладну ситуацію, в якій перебуває наша країна, синьо-жовтий прапор також майорітиме серед держав-учасниць цих престижних континентальних стартів. 

Це стало можливим завдяки постійному діалогу щодо розв'язання усіх організаційних питань президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки з Європейськими Олімпійськими Комітетами на чолі зі Спіросом Капралосом, вагомій логістичній підтримці з боку міжнародних партнерів - Національних олімпійських комітетів Польщі, Естонії, Австрії, Фінляндії та Італії, а також скоординованій спільній позиції з Міністерством молоді та спорту України.

На ЄЮОФ у Фінляндії Україна буде представлена 26-ма спортсменами, які виступатимуть у 7 видах спорту, а саме: біатлоні, лижних гонках, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, стрибках на лижах з трампліна, шорт-треку та фігурному катанні.

Поіменний список команди України в Вуокатті-2022.

Бажаємо наснаги, сил та успіху нашим юним олімпійцям!

Україна переможе!

Источник: НОК Украины Александр Сукманский
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