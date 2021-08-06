29 украинцев поборются за медали. За кем и во сколько следить на ОИ-2020 7 августа

В предпоследний день Игр выступят несколько наших «золотых» надежд

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7 августа на Олимпийских игра-2020 в Токио выступят 40 украинских атлетов. 29 из них имеют возможность побороться за медали.

Самое большое внимание будет приковано к прыжкам в высоту, где в финал пробились три украинки: Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Ярослава Магучих. Последняя – лидер сезона в мире и все от нее ожидают золотую медаль. Букмекеры и вовсе не сомневаются в победе Магучих на Олимпийских играх.

Также безоговорочным фаворитом своего финала является боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг. Однако украинцу точно не стоит недооценивать оппонента по решающему бою, который в полуфинале совершил уже одну сенсацию.

Будем верить и в нашу команду в артистическом плавании. Они после технической программы идут в топ-3.

Не потеряла шансы на медаль и борчиха Оксана Ливач. Она все еще может завоевать бронзу, но для этого ей нужно сначала победить в утешительной схватке, а затем уже в «маленьком финале».

Ну и не забываем про греблю на байдарках и каноэ. Сразу восемь украинских спортсменов будут соревноваться 7 августа. Тренер команды Юрий Чебан ранее пообещал, что бронза Людмилы Лузан – это только начало. Разве мы можем не доверять двукратному олимпийскому чемпиону?

Расписание выступления украинцев на Олимпийских играх-2020 7 августа:

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