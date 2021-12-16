Известно, сколько Украина завоевала олимпийских лицензий в Пекин-2022
49-летняя спортсменка квалифицировалась на восьмую для себя Олимпиаду
Клаудия Пехштайн пять раз брала золото главных соревнований четырехлетия
10:56
Фото: Getty Images
Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн квалифицировалась на зимние Олимпийские игры-2022.
Сейчас ей 49 лет. Олимпиада в Пекине может стать восьмой для Пехштайн, однако для этого она еще должна попасть в окончательный состав сборной Германии.
Впервые Пехштайн выступила на Играх еще в Альбервиль в 1992 году, завоевав тогда бронзу. Всего на счету Клаудии девять олимпийских наград, пять из которых золотые.
Отметим также, что Пехштайн пропустила Игр-2010 в Ванкувере из-за проблем с допингом.
Напомним, статистическая компания Gracenote дала прогноз на медальный зачет Олимпийских игр-2022 в Пекине.