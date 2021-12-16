49-летняя спортсменка квалифицировалась на восьмую для себя Олимпиаду

Клаудия Пехштайн пять раз брала золото главных соревнований четырехлетия

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Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн квалифицировалась на зимние Олимпийские игры-2022.

Сейчас ей 49 лет. Олимпиада в Пекине может стать восьмой для Пехштайн, однако для этого она еще должна попасть в окончательный состав сборной Германии.

Впервые Пехштайн выступила на Играх еще в Альбервиль в 1992 году, завоевав тогда бронзу. Всего на счету Клаудии девять олимпийских наград, пять из которых золотые.

Отметим также, что Пехштайн пропустила Игр-2010 в Ванкувере из-за проблем с допингом.

Напомним, статистическая компания Gracenote дала прогноз на медальный зачет Олимпийских игр-2022 в Пекине.