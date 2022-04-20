500 українських представників 20 видів спорту безстроково і безкоштовно тренуватимуться в Італії

Сергій Бубка домовився про те, що так буде допоки Україна потребуватиме цього

Фото: НОК Італії

Напередодні Президент Національного Олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в Римі зустрілися з очільниками італійського спорту – президентом тамтешнього НОКу Джовані Малаго та генеральним секретарем аналогу нашого Міністерства спорту Валентиною Веццалі. На зустрічі італійська сторона взяла на себе зобов’язання надати можливість безстроково та безкоштовно тренуватися в Італії 500-м українських спортсменів які представляють 20 видів спорту. Так буде допоки в Україні не закінчиться війна.

В своєму Twitter Сергій Бубка подякував італійській Олімпійській родини:

«Дякую Джовані Малаго, Валентині Веццалі, усій італійській Олімпійській сім’ї, а також Президенту МОК Томасу Баху, усім національним федераціям за їхню безцінну допомогу».