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500 українських представників 20 видів спорту безстроково і безкоштовно тренуватимуться в Італії

Сергій Бубка домовився про те, що так буде допоки Україна потребуватиме цього
Olympics
08:52
500 українських представників 20 видів спорту безстроково і безкоштовно тренуватимуться в Італії
Фото: НОК Італії

Напередодні Президент Національного Олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в Римі зустрілися з очільниками італійського спорту – президентом тамтешнього НОКу Джовані Малаго та генеральним секретарем аналогу нашого Міністерства спорту Валентиною Веццалі. На зустрічі італійська сторона взяла на себе зобов’язання надати можливість безстроково та безкоштовно тренуватися в Італії 500-м українських спортсменів які представляють 20 видів спорту. Так буде допоки в Україні не закінчиться війна.

В своєму Twitter Сергій Бубка подякував італійській Олімпійській родини:

«Дякую Джовані Малаго, Валентині Веццалі, усій італійській Олімпійській сім’ї, а також Президенту МОК Томасу Баху, усім національним федераціям за їхню безцінну допомогу».

Александр Сукманский
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Сергей Бубка НОК (Украины) Вадим Гутцайт

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