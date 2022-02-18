Аблаев: «Никогда не сомневался, что сборная Украины очень сильна. Но постоянно чего-то не хватало»

Енвер Аблаев / фото - из эфира на UA:Перший

Главный тренер сборной Украины по фристайлу Енвер Аблаев в интервью пресс-службе НОК рассказал о дальнейших перспективах национальной команды, а также вспомнил о начале своего тренерского пути.

Что вас побудило начать тренерскую карьеру?

До Игр в Сочи-2014 я тренировал уже сборную Казахстана, но не так глубоко я во все это погружался. Меня не так все это цепляло. На зимних Играх-2014 я был начальником трассы по проведению соревнований по акробатике, и я как раз спустился с горы и по телевизору показывали гонку, как, наши биатлонистки завоевали золотые награды в эстафете.

И именно в этот момент у меня внутри все перевернулось, и я понял, что я тоже хочу выводить команду на эти результаты, как тренеры по биатлону. Это как гром среди ясного неба было.

Если бы кто-нибудь в начале тренерской карьеры сказал, что Вы станете тренером медалиста двух Олимпийских игр, Вы бы поверили в это?

А я никогда в этом ни на минуту и ​​не сомневался. Я всегда знал, что наша украинская команда сильна, но с другой стороны, ей всегда чего-то не хватало. И я очень рад, что мне удалось, нашей команде удалось привести к таким результатам: это и тренеры, врачи, массажисты. Это наша общая заслуга и победа.