Пекин-2022. Шаботова досадно оказалась за бортом произвольной программы
Абраменко – о выходе в финал лыжной акробатики в Пекине-2022: «Мы будем сражаться за медали»
Украинский фристайлист с первой попытки квалифицировался в решающий раунд Олимпийских игр-2022
15:36
Александр Абраменко / фото - Getty Images
Украинский фристайлист Александр Абраменко с первой попытки квалифицировался в финал Олимпийских игр-2022 в соревнованиях по лыжной акробатике. В комментарии пресс-службе НОК спортсмен прокомментировал выход в решающий раунд, заявив, что намерен бороться за медаль.
«Это уже пятая Олимпиада для меня. Честно говоря, думал, что будет легче. Однако очень волновался в преддверии старта. Трудно здесь выступать. Очень холодно. Минус 20 градусов. И ситуация с COVID-19 вмешалась в ход событий. Однако что есть, то есть.
С волнением наблюдал за оценками судей. По личным ощущениям прыгнул гораздо лучше, чем оценили судьи. Однако потом понял: сегодня они оценивают всех сдержанно. Так что успокоился. Очень рад, что справился и попал в первую топ-6 финалистов. Завтра будем бороться за медали».
Напомним, украинка Шаботова досадно оказалась за бортом произвольной программы в Пекине-2022.
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