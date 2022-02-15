Абраменко – о выходе в финал лыжной акробатики в Пекине-2022: «Мы будем сражаться за медали»

Александр Абраменко / фото - Getty Images

Украинский фристайлист Александр Абраменко с первой попытки квалифицировался в финал Олимпийских игр-2022 в соревнованиях по лыжной акробатике. В комментарии пресс-службе НОК спортсмен прокомментировал выход в решающий раунд, заявив, что намерен бороться за медаль.

С волнением наблюдал за оценками судей. По личным ощущениям прыгнул гораздо лучше, чем оценили судьи. Однако потом понял: сегодня они оценивают всех сдержанно. Так что успокоился. Очень рад, что справился и попал в первую топ-6 финалистов. Завтра будем бороться за медали».