Абраменко: «Занимаясь спортом всю жизнь, я никогда не верил в себя»

Александр Абраменко / фото - Getty Images

Украинский фристайлист Александр Абраменко в интервью пресс-службе НОК поделился своими мыслями после завоевания серебра на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Не мог поверить, что могу быть сильнейшим. Итак, выхожу на старт и соперничаю не с соперником, а с собой. Поэтому моя медаль – это подтверждение того, что я победил себя. Мои сомнения, комплексы. Я рад, что справился с собой. Убежден, что каждому нужно как в жизни, так и в спорте, верить в себя, идти к своей цели».