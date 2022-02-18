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Абраменко: «Занимаясь спортом всю жизнь, я никогда не верил в себя»
Серебряный медалист Пекина-2022 – о мыслях после завоевания медали
17:52
Александр Абраменко / фото - Getty Images
Украинский фристайлист Александр Абраменко в интервью пресс-службе НОК поделился своими мыслями после завоевания серебра на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Занимаясь всю свою жизнь спортом, я никогда не верил в себя. Всегда думал, что я в числе худших. В период своей спортивной карьеры я добился технического успеха, но не мог это принять в уме.
Не мог поверить, что могу быть сильнейшим. Итак, выхожу на старт и соперничаю не с соперником, а с собой. Поэтому моя медаль – это подтверждение того, что я победил себя. Мои сомнения, комплексы. Я рад, что справился с собой. Убежден, что каждому нужно как в жизни, так и в спорте, верить в себя, идти к своей цели».
Напомним, WADA обвинило CAS из-за дела с допингом россиянки.