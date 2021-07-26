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Алжирец не захотел «пачкать руки» об израильтянина и принадлежность Крыма. Олимпиада только началась, но уже погрязла в политических скандалах

Или все же спорт вне политики?
Olympics Токио-2020
12:40
Алжирец не захотел «пачкать руки» об израильтянина и принадлежность Крыма. Олимпиада только началась, но уже погрязла в политических скандалах Тема дня
У Алжира давняя история конфликта с Израилем / Фото - aa.com.tr

Олимпийские игры во всем своем уникальном разнообразии представительства разных стран всегда привлекали внимание не только спортивной составляющей. Очень часто они являются миниатюрой того, что происходит на данный момент в мире, будь то политические процессы внутри отдельной страны или общественные, которые касаются всей планеты.

Олимпиада-2020 не стала исключением. Еще до ее старта умудрились поругаться из-за флагов и лозунгов Япония и Южная Корея, да так, что даже встреча глав государств, которая должна была пройти во время Игр в Токио, была отменена.

МОК запретил японцам использовать флаг Восходящего солнца во время ОИ-2020 / Фото - Nippon Media

Чуть позже сам Международный олимпийский комитет, который постоянно призывает не смешивать политику и спорт, умудрился спровоцировать международный скандал. Так, за несколько дней до церемонии открытия Игр на официальном сайте Олимпийских игр-2020 Крым изобразили частью России. Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, где болельщики выражают поддержку спортсменам, между Украиной и Крымом была проведена линия границы.

Понятно, что в Украине это вызвало бурное негодование, а украинский МИД сразу обратился с протестом к МОК, и ошибка была исправлена.

«Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена», – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

МОК действительно сразу извинился и заявил, что всему виной стала ошибка провайдера.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения».

Исправление ошибки сразу же привело к волне недовольства со стороны России, но требования российского посольства в Токио вернуть все на сайте, как было изначально, по понятным причинам были проигнорированы.

Фетхи Нурин / Фото - Sky Sports

Еще один громкий политический скандал грянул уже по ходу проведения соревнований. Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин снялся еще до начала турнира, поскольку жеребьевка свела его со спортсменом из Израиля.

В первом раунде Нурин долже был провести схватку с дзюдоистом из Судана Мохамедом Абдулрасулом, но победитель этой пары автоматически выходил на израильтянина Тохара Бутбуля. Все дело в том, что между Алжиром и Израилем давняя конфронтация на самом высоком государственном уровне. Алжир официально не признает Израиль и запрещает въезд на свою территорию с израильским паспортом или паспортом, где проставлена отметка о посещении Израиля.

Недавнее обострение палестинского вопроса только подогрело уровень напряжения между Алжиром и Израилем, поэтому свое решение Нурин принял практически без раздумий:

«Мы много тренировались, готовились. Новость о жеребьевке была как гром среди ясного неба. Мое решение – финальное. Я не собираюсь пачкать руки. Моя поддержка народа Палестины не позволяет мне это сделать».

Интересно, что Нурин уже во второй раз отказался от схватки с израильским спортсменом. На ЧМ-2019 в Токио он должен был драться с тем же Тохаром Бутбулем, но также дал ему пропуск в следующий раунд без борьбы.

По итогам выходки и высказываний Нурина Международная федерация дзюдо завела на него дисциплинарное дело. Теперь ему грозит наказание от дисциплинарной комиссии и НОК Алжира.

Вин Хтет Оо / Фото - Win Htet Oo's Facebook

Также накануне на сайте Time.com вышло интервью пловца из Мьянмы Вина Хтета Оо, который объяснил свою мотивацию отказаться от выступления на Играх-2020.

Спортсмен должен был представлять Мьянму на дистанции 50 м вольным стилем, но заявил, что вынужден был сняться, поскольку не может соревноваться под флагом военного режима, который нарушает права человека.

Все дело в том, что в феврале этого года в Мьянме произошел военный переворот, который не подержал Вин Хтет Оо. Он призывал отстранить НОК Мьянмы от участия в Играх-2020, а затем просил разрешения для себя выступить под нейтральным флагом, но все его просьбы были отклонены МОК.

В итоге, Вин Хтет Оо решил совсем не ехать в Токио:

«Когда произошел переворот, у меня и в мыслях не было представлять Мьянму под этим флагом, при военном режиме. Принять (Олимпийский комитет Мьянмы) в его нынешнем виде – значит признать легитимность кровавого режима».

Олимпийские игры, каждый раз намереваясь показать обратное, все так же упорно демонстрируют – спорт и политика одно целое. И почему-то кажется, что за ближайшие пару недель мы в этом убедимся еще неоднократно.

Александр Черненко
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