Алжирец не захотел «пачкать руки» об израильтянина и принадлежность Крыма. Олимпиада только началась, но уже погрязла в политических скандалах
Олимпийские игры во всем своем уникальном разнообразии представительства разных стран всегда привлекали внимание не только спортивной составляющей. Очень часто они являются миниатюрой того, что происходит на данный момент в мире, будь то политические процессы внутри отдельной страны или общественные, которые касаются всей планеты.
Олимпиада-2020 не стала исключением. Еще до ее старта умудрились поругаться из-за флагов и лозунгов Япония и Южная Корея, да так, что даже встреча глав государств, которая должна была пройти во время Игр в Токио, была отменена.
Чуть позже сам Международный олимпийский комитет, который постоянно призывает не смешивать политику и спорт, умудрился спровоцировать международный скандал. Так, за несколько дней до церемонии открытия Игр на официальном сайте Олимпийских игр-2020 Крым изобразили частью России. Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, где болельщики выражают поддержку спортсменам, между Украиной и Крымом была проведена линия границы.
Понятно, что в Украине это вызвало бурное негодование, а украинский МИД сразу обратился с протестом к МОК, и ошибка была исправлена.
«Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена», – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
МОК действительно сразу извинился и заявил, что всему виной стала ошибка провайдера.
«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения».
Исправление ошибки сразу же привело к волне недовольства со стороны России, но требования российского посольства в Токио вернуть все на сайте, как было изначально, по понятным причинам были проигнорированы.
Еще один громкий политический скандал грянул уже по ходу проведения соревнований. Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин снялся еще до начала турнира, поскольку жеребьевка свела его со спортсменом из Израиля.
В первом раунде Нурин долже был провести схватку с дзюдоистом из Судана Мохамедом Абдулрасулом, но победитель этой пары автоматически выходил на израильтянина Тохара Бутбуля. Все дело в том, что между Алжиром и Израилем давняя конфронтация на самом высоком государственном уровне. Алжир официально не признает Израиль и запрещает въезд на свою территорию с израильским паспортом или паспортом, где проставлена отметка о посещении Израиля.
Недавнее обострение палестинского вопроса только подогрело уровень напряжения между Алжиром и Израилем, поэтому свое решение Нурин принял практически без раздумий:
«Мы много тренировались, готовились. Новость о жеребьевке была как гром среди ясного неба. Мое решение – финальное. Я не собираюсь пачкать руки. Моя поддержка народа Палестины не позволяет мне это сделать».
Интересно, что Нурин уже во второй раз отказался от схватки с израильским спортсменом. На ЧМ-2019 в Токио он должен был драться с тем же Тохаром Бутбулем, но также дал ему пропуск в следующий раунд без борьбы.
По итогам выходки и высказываний Нурина Международная федерация дзюдо завела на него дисциплинарное дело. Теперь ему грозит наказание от дисциплинарной комиссии и НОК Алжира.
Также накануне на сайте Time.com вышло интервью пловца из Мьянмы Вина Хтета Оо, который объяснил свою мотивацию отказаться от выступления на Играх-2020.
Спортсмен должен был представлять Мьянму на дистанции 50 м вольным стилем, но заявил, что вынужден был сняться, поскольку не может соревноваться под флагом военного режима, который нарушает права человека.
Все дело в том, что в феврале этого года в Мьянме произошел военный переворот, который не подержал Вин Хтет Оо. Он призывал отстранить НОК Мьянмы от участия в Играх-2020, а затем просил разрешения для себя выступить под нейтральным флагом, но все его просьбы были отклонены МОК.
В итоге, Вин Хтет Оо решил совсем не ехать в Токио:
«Когда произошел переворот, у меня и в мыслях не было представлять Мьянму под этим флагом, при военном режиме. Принять (Олимпийский комитет Мьянмы) в его нынешнем виде – значит признать легитимность кровавого режима».
Олимпийские игры, каждый раз намереваясь показать обратное, все так же упорно демонстрируют – спорт и политика одно целое. И почему-то кажется, что за ближайшие пару недель мы в этом убедимся еще неоднократно.
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