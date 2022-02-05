Американская легенда сноуборда Шон Уайт завершит карьеру после Пекина-2022

Трехкратный олимпийский чемпион не смог залечить травмы колен и спины

Шон Уайт / фото - Getty Images

Единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда американец Шон Уайт сообщил порталу The Gaurdian, что планирует завершить спортивную карьеру после зимних Игр-2022 в Пекине.

«Я думаю, это будет и мое последнее профессиональное соревнование. Это довольно особенный момент. Причина очень проста – мои проблемы с коленями и спиной. Я прошел длительный курс лечения, но они все равно сохранились. Все эти вещи привели меня к такому выводу. Выступления становились все тяжелее и тяжелее».

Уайт – самый старший член сборной США по сноуборду. В Пекине он проведет еще несколько «прощальных» заездов после чего уйдет из сборной и большого спорта.

Главным соперником Уайта в Пекине является 23-летний японец Аюму Хирано, который победил американца на турнире Laax Open в прошлом месяце.

Напомним, украинец Мандзий выпал из саней во время заезда на Играх-2022.