Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»

Пирс Морган недоволен, что россиянке позволили выступать после положительной допинг-пробы

Камила Валиева / фото - Getty Images

Английский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился мыслями после завершения короткой программы у женщин в фигурном катании, а также жестко прошелся по россиянке Камиле Валиевой, которая вернулась к соревнованиям после положительной допинг-пробы.

В своем Twitter Морган написал:

«Позор. И почему кто-то должен смотреть еще хоть секунду этих запятнанных Олимпийских игр, когда мошенникам позволено блистать?».

Отметим, что по итогам короткой программы Камила Валиева – лидирует в общем зачете.

Положение в общем медальном зачете.