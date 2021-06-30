Бронзовый призер Олимпиады Бондаренко пропустит Игры в Токио
Антиковидные меры в Японии могут быть усилены на время Олимпиады в Токио
Ограничительные меры могут продлить после 12 июля
16:35
фото - SKY
Япония планирует усилить меры по борьбе с коронавирусом в Токио, сообщает издание Mainichi Shimbun.
По информации источника, правительство страны обеспокоено ростом числа зараженных. В столице Японии до 12 июля действует режим усиленных мер, но он может быть продлен на срок от 2 до 4 недель и совпасть с началом Игр.
Организаторы ранее планировали допустить на трибуны до 10 тысяч болельщиков.
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