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Антиковидные меры в Японии могут быть усилены на время Олимпиады в Токио

Ограничительные меры могут продлить после 12 июля
Olympics
16:35
Антиковидные меры в Японии могут быть усилены на время Олимпиады в Токио
фото - SKY

Япония планирует усилить меры по борьбе с коронавирусом в Токио, сообщает издание Mainichi Shimbun.

По информации источника, правительство страны обеспокоено ростом числа зараженных. В столице Японии до 12 июля действует режим усиленных мер, но он может быть продлен на срок от 2 до 4 недель и совпасть с началом Игр.

Организаторы ранее планировали допустить на трибуны до 10 тысяч болельщиков.

Антон Кривенко
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