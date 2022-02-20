Анцибор – о 37-м месте лыжного марафона: «Я довольна своей гонкой»

Марина Анцибор / фото - Getty Images

Украинская лыжница Марина Анцибор прокомментировала свое 37-е место в женском масс-старте свободным стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине. В интервью пресс-службе НОК Украины спортсменка заявила, что полностью довольна своим результатом.

На дальних участках было впечатление, что ты не бежишь, а просто стоишь на месте – на столько было тяжело идти вперед. Но лыжи, благодаря нашему сервису, работали хорошо, и благодаря помощи тренеров сумели со всем справиться.

Это последнее мое выступление в олимпийском сезоне, и я рада, что гонка удалась».