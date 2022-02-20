В Пекине-2022 Украина повторила достижение Турина-2006
Анцибор – о 37-м месте лыжного марафона: «Я довольна своей гонкой»
Украинская лыжница – об итогах ОИ-2022
10:45
Марина Анцибор / фото - Getty Images
Украинская лыжница Марина Анцибор прокомментировала свое 37-е место в женском масс-старте свободным стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине. В интервью пресс-службе НОК Украины спортсменка заявила, что полностью довольна своим результатом.
«Довольна этой гонкой. Конечно, всегда хочется лучше, всегда хочется повыше. На самом деле ветер так силен, что просто сносит и было очень страшно и сложно бежать.
На дальних участках было впечатление, что ты не бежишь, а просто стоишь на месте – на столько было тяжело идти вперед. Но лыжи, благодаря нашему сервису, работали хорошо, и благодаря помощи тренеров сумели со всем справиться.
Это последнее мое выступление в олимпийском сезоне, и я рада, что гонка удалась».
Напомним, Тереза Йохауг, выигравшая эту гонку, заявила, что это ее последние Игры в карьере.
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