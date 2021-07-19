Стало известно, какие спортсмены в Олимпийской деревне заболели COVID-19
Атлет олимпийской сборной Чехии заразился COVID-19
Волейболист изолирован и не примет участия в церемонии открытия Олимпиады
12:23
Фото: News Update
Игрок сборной Чехии по пляжному волейболу Онджей Перушич получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в Олимпийской деревне в Токио, сообщает India Today.
Сообщается, что у болезнь атлета проходит бессимптомно. Волейболист изолирован и не примет участия в церемонии открытия 23 июля.
Напомним, что стало известно, кто первыми в Олимпийской деревне заболели COVID-19.
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