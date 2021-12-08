Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Следующей может стать Великобритания





Фото: World Scholarship Forum

Австралия вслед за США присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.



По словам Моррисона, что австралийские чиновники и дипломаты не полетят в Китай на эти Олимпийские игры.

При этом, все австралийские спортсмены с лицензиями посетят турнир.

Отметим, что решение США и Австралии связано с множественными нарушениями прав человек в Китае.

Следом за Австралией дипломатический бойкот может объявить Великобритания, где еще предстоит обсуждение вопроса.

Напомним, ранее в Белом доме США объявили о решении ввести дипломатический бойкот.