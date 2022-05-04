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Австралія виділила $100 тисяч для олімпійського руху України

Бубка висловив подяку за таку підтримку
Olympics
22:34
Австралія виділила $100 тисяч для олімпійського руху України

Олімпійський комітет Австралії передав до Фонду солідарності МОК $100 тисяч на допомогу олімпійському руху в Україні. Про це повідомили в НОК.

За інформацією комітету, в Австралії також продовжать видавати гуманітарні візи українським спортсменам.

Зазначається, що це були одні з останніх рішень на посаді екс-президента ОКА Джона Коутса, який є віце-президентом МОК.

Глава НОК України Сергій Бубка прокоментував допомогу:

«Така підтримка та допомога неабияк надихають наших спортсменів і вселяють в них віру. Ми надзвичайно вдячні нашим друзям з Австралії».

Додамо, що на зміну Коутсу, який очолював ОКА протягом 32 років, прийшов Іан Честерман..

Нагадаємо, раніше в МОК розповіли про роль Бубки у відстороненні росіян та білорусів.

Карен Агабекян
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