Экипаж Фридриха выиграл соревнование четверок в бобслее Пекина-2022
Австрия выиграла командный микст в горных лыжах Пекина-2022
В финале в параллельном слаломе им удалось победить Германию
08:58
Австрия выиграла командный микст в горных лыжах / фото - AP
В воскресенье, 20-го февраля, в городе Яньцин завершился параллельный слалом, который проходил в рамках командного микста горных лыж ОИ-2022.
Победу в этой дисциплине одержала сборная Австрии (Катарина Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катарина Линсбергер, Йоханнес Штрольц), которая в большом финале оказалась быстрее Германии (Лена Дюрр, Юлиан Раухфусс, Эмма Айхер, Александр Шмид). В малом финале Норвегия (Мария Тереза Твиберг, Фабиан Сульхейм, Теа Луиза Стьернесунн, Тимон Хауган) вырвала у США (Паула Мольтзан, Томми Форд, Микаэла Шиффрин, Ривер Радамус) бронзовый комплект медалей.
Напомним, экипаж Фридриха выиграл соревнование четверок в бобслее Пекина-2022.
Комментарии 0