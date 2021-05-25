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Бах к федерациям: «Вы показали, что турниры можно безопасно организовать, несмотря на ограничения»

Глава МОК попросил всех приготовиться к Олимпийским играм

Olympics Токио-2020
17:22
Бах к федерациям: «Вы показали, что турниры можно безопасно организовать, несмотря на ограничения»
Томас Бах / Фото: olympics.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал свою благодарность мировым спортивным фдерациям за успешное проведение турниров в течение года. Слова главы МОК приводит портал Inside the Games.

«Более 420 кубков и чемпионатов мира с участием в общем более 51 тыс. спортсменов. Этим вы показали, что спортивные турниры можно безопасно организовать, несмотря на текущие ограничения.

Ваш коллективный опыт дает нам уверенность в Олимпийских играх-2020, так как вы доказали, что крупные спортивные мероприятия можно успешно организовать, сохранив здоровье каждого.

Вы достигли этого без вакцинирования, от которого олимпийское сообщество можем получить значительную пользу.

Мы выходим на финальную дистанцию перед Токио-2020. Так же как и атлеты готовятся к Играм, мы готовимся к этому финальному спринту».

Напомним, ранее в МОК заявили, что ОИ-2020 в Токио состоятся несмотря на ситуацию с коронавирусом в Японии.

Карен Агабекян
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