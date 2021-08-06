Бах: «Процесс по делу Тимановской продолжается, ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать»
Бах: «Cпортсменам удалось дать Играм в Токио огромную олимпийскую душу»
Глава МОК отметил организацию главных спортивных стартов четырехлетия
6 августа 10:59
Томас Бах / Фото - gettyimages.comПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об Олимпийских играх, которые в данный момент проходят в Токио.
«Мы все, и я в том числе, переживали, что эти Игры пройдут без души, но в итоге мы увидели совершенно иную картину – спортсменам удалось дать этим Играм огромную олимпийскую душу. Посетив Олимпийскую деревню и спортивные арены, должен сказать, что атмосфера ощущалась даже сильнее, чем прежде. Во многих разговорах я слышал слова большой благодарности за то, что эти Игры смогли состояться».
Напомним, Олимпиада-2020 завершится 8 августа.
Бах прокомментировал ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.