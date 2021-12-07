IIHF разрешила огласить составы сборных на Пекин-2022 без расширенных списков
Бах: «Олимпиада не может коренным образом изменить страну, ее политическую систему и законы»
Президент МОК – о дипломатическом бойкоте зимних Игр в Пекине-2022
16:21
Томас Бах / Фото - insidethegames.bizПрезидент МОК (Международный олимпийский комитет) Томас Бах заявил о политическом нейтралитете организации в преддверии Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Цитирует немецкого функционера DPA.
«Дипломатический бойкот США Игр в Пекине – это чисто политическая дискуссия. В этом вопросе МОК придерживается политического нейтралитета. Наша ответственность заключается в проведении Игр в соответствии с олимпийской хартией и контрактом с городом-организатором, а также в том, чтобы собрать под одной крышей всех спортсменов из 206 сборных и команду беженцев».
«Выходить за эти рамки, ждать, что Олимпиада может коренным образом изменить страну, ее политическую систему и законы, – это слишком завышенное ожидание. Олимпиада не может решить проблемы, которые не решили поколения политиков».
Накануне Соединенные Штаты Америки официально решили не отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине.
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