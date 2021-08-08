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Бах: «Положительные тесты на COVID-19 сдали 0,02% участников Игр в Токио – это экстремально низкий показатель»

Президент МОК оценил успешность мер по предотвращению распространения коронавируса на Олимпиаде-2020
Olympics Токио-2020
08:55
Бах: «Положительные тесты на COVID-19 сдали 0,02% участников Игр в Токио – это экстремально низкий показатель»
Томас Бах / фото - REUTERS

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил успешность мер по предотвращению распространения коронавируса на Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония).

«Наш пузырь сработал, COVID-19 не получил распространения в связи с Олимпиадой, положительные тесты сдали 0,02% участников Игр, это экстремально низкий показатель».

Он также отметил, что в Токио был установлен новый рекорд Игр: хотя бы одну медаль завоевали представители 93 Национальных олимпийских комитетов из 205, участвующих в Олимпиаде.

«Это на шесть больше, чем предыдущий рекорд».

Томас Бах высказался об Олимпийских Играх, которые в данный момент проходят в Токио.

Рене Тер Велде
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Теги

Томас Бах коронавирус

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