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Бах посоветовал политическим лидерам взять пример со спортсменов в вопросах мира

Глава МОК закрыл Олимпийские игры в Пекине
Olympics Пекин-2022
18:36
Бах посоветовал политическим лидерам взять пример со спортсменов в вопросах мира
Томас Бах / Фото: РИА Новости

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине во время обращения к спортсменам вспомнил политических лидеров.

«Вы обнимали друг друга, даже если ваши страны разделены конфликтом. Вы преодолели эти распри, показывая, что в нашем олимпийском сообществе мы равны. Независимо от того, откуда мы или во что мы верим. Это важнее, чем силы, которые хотят нас разделить. Вы даете шанс на мир. Пусть политические лидеры вдохновляются вашим примером».

Напомним, ранее Украина в третий раз в истории завершила Олимпийские игры с одной медалью.
Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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