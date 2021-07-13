Бах: «Вариант с отменой Олимпиады-2020 не рассматривали, ведь мы потеряли бы целое поколение спортсменов»

Глава МОК признался, что решение о проведении Игр на некоторых объектах без зрителей далось непросто

Томас Бах / Фото: Kyodo

Глава МОК Томас Бах объяснил, почему вариант с отменой Олимпийских Игр-2020 не рассматривался.



Слова Баха приводит Kyodo:

Мы, МОК, никогда не бросаем спортсменов, а с отменой мы бы потеряли целое поколение спортсменов. Поэтому вариант с отменой мы не рассматривали.

По словам Баха, Олимпиада будет «сильным посланием о единстве и солидарности от Японии всему миру в эти трудные времена».

Бах отметил, что с «тяжелым сердцем» поддержал решение о проведении Игр без зрителей почти на всех олимпийских объектах, поскольку «главным принципом является безопасность для всех».

Напомним, что в Токио начала работать Олимпийская деревня.