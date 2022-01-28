В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона
Беленюк: «Если выиграем хотя бы одну медаль в Пекине – это уже хорошо»
Народный депутат Украины поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Зимних Олимпийских играх
17:50
Фото: Facebook Беленюка
Борец греко-римского стиля и народны депутат Украины Жан Беленюк поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине:
«Если учитывать прошлые зимние олимпиады, я скажу, что на прошлой (2018 год) была одна медаль золотая, до этого было две медали. Если мы хотя бы одну медаль завоюем – это уже хорошо. Мы будем рады любой медали. Предыдущее золото было довольно неожиданно для нашей команды. Александр Абраменко, фристайлист, завоевал тогда эту награду. Думаю, что он сам не ожидал такого успеха».
Напомним, предстоящие Игры станут восьмыми в истории независимой Украины. Букмекеры не верят, что в Пекине «сине-желтые» спортсмены выиграют хотя бы одну золотую медаль.
Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.