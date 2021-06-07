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Беленюк об Олимпийских играх в Украине: «Это очень амбициозный план, который будет тянуть за собой большую часть работы»

Борец считает, что нужно перенять опыт США в проведении Игр

Olympics
22:02
Беленюк об Олимпийских играх в Украине: «Это очень амбициозный план, который будет тянуть за собой большую часть работы»
Жан Беленюк / Фото:Инстаграм

Олимпийский призер Жан Беленюк прокомментировал в эфире UA: Перший желание президента Украины Владимира Зеленского провести Олимпийские игры.

«Видя, что идет активное строительство объектов на западной части нашей страны, думаю, более вероятно, что это все-таки зимняя Олимпиада.

Это очень амбициозный план, который будет тянуть за собой большую часть работы, времени.

Но я считаю, что в нашей жизни все реально, если захотеть и поставить цель, даже борец греко-римского стиля может стать народным депутатом».

О дороговизне Олимпийских игр.

«Знаете, насколько мне известно, наиболее выгодна Олимпиада была в Атланте в 1996 году. Американцы знают, как проводить, нам просто нужно перенять этот опыт, чтобы еще и заработать.

Игры – это больше статусная вещь для популяризации страны, чтобы завлечь туристов, чтобы 2 недели ежедневно говорили об Украине. Это месседж, который позитивно сказывается на имидже государства в мире».

Напомним, ранее Беленюк рассказал о своей подготовке к Олимпийским играм.

Карен Агабекян
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