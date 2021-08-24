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Без него никак. В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай COVID-19

Имя заразившегося спортсмена остается в тайне
Olympics Токио-2020
11:41
Без него никак. В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай COVID-19
Токио-2020 / Фото - insidethegames.biz
В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай заражения коронавирусом у атлета одной из команд.

Пресс-секретарь оргкомитета Игр Маса Такая сообщил, что заразившийся спортсмен уже помещен на 14-дневный карантин. Цитирует Такаю insidethegames.biz.

«Мы ожидали, что в деревне будет определенное количество положительных случаев. Этого конкретного человека изолировали, а затем мы начнем расследование, чтобы установить, кто был с ним в близком контакте. Мы следуем стандартному протоколу».


Отметим, что в общей сложности 36 человек сдали положительные тесты на коронавирус в олимпийской деревне в период с 1 июля по 21 августа.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Накануне организаторы Паралимпиады сообщили, какие ограничения будут на предстоящих Играх-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии. 

Владимир Кириченко
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Токио-2020 коронавирус

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