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Без него никак. В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай COVID-19
Имя заразившегося спортсмена остается в тайне
11:41
Токио-2020 / Фото - insidethegames.bizВ паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай заражения коронавирусом у атлета одной из команд.
Пресс-секретарь оргкомитета Игр Маса Такая сообщил, что заразившийся спортсмен уже помещен на 14-дневный карантин. Цитирует Такаю insidethegames.biz.
«Мы ожидали, что в деревне будет определенное количество положительных случаев. Этого конкретного человека изолировали, а затем мы начнем расследование, чтобы установить, кто был с ним в близком контакте. Мы следуем стандартному протоколу».
Отметим, что в общей сложности 36 человек сдали положительные тесты на коронавирус в олимпийской деревне в период с 1 июля по 21 августа.
Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.
Накануне организаторы Паралимпиады сообщили, какие ограничения будут на предстоящих Играх-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии.