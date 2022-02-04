Блашко: «Завтра проведем первую тренировку, познакомимся с трассой Пекина-2022»
Блашко: «Ни в одной стране в мире нет таких погодных условий, как в Пекине»
Украинская биатлонистка – о сложностях текущей Олимпиады
17:45
Дарья Блашко / фото - Андрей Иванов
Украинская биатлонистка Дарья Блашко в эфире «UA:Перший» рассказал о сложных погодных условиях на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Перед стрельбой нужно постоянно разминать руки. Нигде нет таких условий, ни в одной стране мира. На Кубке мира такого не помню. Будет интересно».
5-го февраля на Олимпиаде состоится смешанная эстафета. Блашко готовится к ней в качестве запасной.