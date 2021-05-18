Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 2
Сегодня 12
Завтра 3
Футбол (4 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Окончен
21:00 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Окончен
22:15 Челси - Лестер 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лацио - Торино 0:0 Окончен
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 5:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 4:1 Окончен
23:00 Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймс 4:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 2) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Будивельник - Днепр 72:81 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 3-й период
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Перерыв
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Тоттенхэм - Астон Вилла -:- Запланирован
21:00 Кристал Пэлас - Арсенал -:- Запланирован
22:15 Вест Бромвич Альбион - Вест Хэм -:- Запланирован
22:15 Бернли - Ливерпуль -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 3-й период
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
20:00 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
Теннис (3 события из 42) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
11:00 Доминик Тим - Камерон Норри -:- Запланирован
11:00 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
15:30 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован

Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр

Лишь 14 % жителей Японии считают, что Токио-2020 следует пройти летом
Olympics Токио-2020
18 мая 12:12
Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр
Фото: Shinnosuke Ito

Большинство жителей Японии считают, что Олимпийские Игры-2020 не должны проводиться в сроки с 23 июля по 8 августа 2021.

Об этом свидетельствуют данные опроса. 43 % респондентов заявили, что Токио-2020 следует отменить, еще 40 % японцев заявили, что Игры должны быть отложены на более поздний срок, сообщает Asahi Shimbun. Напомним, что за отмену Олимпийских Игр-2020 выступили две политические партии в стране.

Только 14% опрошенных выразили мнение, что Олимпиада должна состояться этим летом.

В «Стране восходящего солнца» тяжелая ситуация с коронавирусом. Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в еще трех префектурах.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
Гребля на байдарках и каноэ
18 мая 19:55
Токийская ассоциация медицинских работников призвала власти Японии отменить Олимпийские Игры
Токийская ассоциация медицинских работников призвала власти Японии отменить Олимпийские Игры
Olympics Токио-2020
18 мая 17:53
Две политические партии Японии призвали власти страны отменить или перенести Олимпиаду-2020
Две политические партии Японии призвали власти страны отменить или перенести Олимпиаду-2020
Olympics Токио-2020
17 мая 12:59
Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах
Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах
Olympics Токио-2020
17 мая 12:21
Петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей
Петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей
Olympics Токио-2020
15 мая 10:36
Профсоюз врачей Японии: «Кто-то должен сказать, что Игры в Токио-2020 нужно отменить»
Профсоюз врачей Японии: «Кто-то должен сказать, что Игры в Токио-2020 нужно отменить»
Olympics Токио-2020
15 мая 07:37

Новости: Olympics

Токийская ассоциация медицинских работников призвала власти Японии отменить Олимпийские Игры
Токийская ассоциация медицинских работников призвала власти Японии отменить Олимпийские Игры
Токио-2020
18 мая 17:53
Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр
Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр
Токио-2020
18 мая 12:12
Две политические партии Японии призвали власти страны отменить или перенести Олимпиаду-2020
Две политические партии Японии призвали власти страны отменить или перенести Олимпиаду-2020
Токио-2020
17 мая 12:59
Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах
Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах
Токио-2020
17 мая 12:21
Официально. Летняя Универсиада в Чэнду состоится в 2022 году
Официально. Летняя Универсиада в Чэнду состоится в 2022 году
17 мая 08:39
Петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей
Петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей
Токио-2020
15 мая 10:36
Профсоюз врачей Японии: «Кто-то должен сказать, что Игры в Токио-2020 нужно отменить»
Профсоюз врачей Японии: «Кто-то должен сказать, что Игры в Токио-2020 нужно отменить»
Токио-2020
15 мая 07:37
Представитель МОК: «Я твердо уверен, что мы увидим огромную поддержку Игр в Токио-2020»
Представитель МОК: «Я твердо уверен, что мы увидим огромную поддержку Игр в Токио-2020»
Токио-2020
14 мая 12:21
Несколько городов Японии отказались принимать участников Олимпиады. В стране новая волна коронавируса
Несколько городов Японии отказались принимать участников Олимпиады. В стране новая волна коронавируса
13 мая 16:14
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
1
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:21
Все новости

Анонсы

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
20:00
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
TV
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
21:00
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
21:40
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
22:15
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
22 мая 16:30
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
23 мая 05:00
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
23 мая 15:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00