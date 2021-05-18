Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр

Лишь 14 % жителей Японии считают, что Токио-2020 следует пройти летом

Фото: Shinnosuke Ito

Большинство жителей Японии считают, что Олимпийские Игры-2020 не должны проводиться в сроки с 23 июля по 8 августа 2021.



Об этом свидетельствуют данные опроса. 43 % респондентов заявили, что Токио-2020 следует отменить, еще 40 % японцев заявили, что Игры должны быть отложены на более поздний срок, сообщает Asahi Shimbun. Напомним, что за отмену Олимпийских Игр-2020 выступили две политические партии в стране.

Только 14% опрошенных выразили мнение, что Олимпиада должна состояться этим летом.

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