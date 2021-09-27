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Борис Колесников инициировал создание спонсорского комитета по подготовке заявки на проведение в Одессе Олимпийских игр-2036

Почетный президент ХК «Донбасс» презентовал программу «Черноморская инициатива»
Olympics
27 сентября 19:11
Борис Колесников инициировал создание спонсорского комитета по подготовке заявки на проведение в Одессе Олимпийских игр-2036

В Одессе состоялась презентация программы «Черноморская инициатива Бориса Колесникова», главными составляющими которой являются: Олимпиада-2036, развитие рекреационного туризма и многое другое.

В ходе обсуждения развития перспективы Черноморского региона почетным президентом ХК «Донбасс» Борисом Колесниковым была высказана инициатива о создании спонсорского комитета по подготовке заявки на проведение Летних Олимпийских игр в Одессе в 2036-м году.

«Как показывает опыт, все Олимпиады до соревнований в Лос-Анджелесе (1984 год) были убыточными. Все изменилось только тогда, когда все полномочия передали частному бизнесу. Только тогда Олимпиады начали приносить доход и развитие для тех регионов, которые их проводили. Ярким примером в данном случае является Барселона. Столица Каталонии до Олимпийских игр и после – просто два разных города. Барселона получила огромные инвестиции и теперь является одним из самых посещаемых и узнаваемых европейских курортов. Такой масштабный инвестиционный проект обеспечит успешное развитие и занятость на многие десятилетия вперед».

Напомним, 2 350 первоклассников получили фирменные рюкзаки от ХК «Донбасс» и Благотворительного фонда Бориса Колесникова.

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