Украинские теннисисты выиграли медаль на Паралимпиаде в Токио
Ботурчук завоевала очередное серебро на Паралимпийских играх в Токио
Украинская легкоатлетка финишировала второй на 100-метровке
2 сентября 14:22
Оксана Ботурчук / Фото - isport.uaУкраинская легкоатлетка Оксана Ботурчук выиграла серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на 100 метров.
Ботурчук финишировала со вторым результатом – 12,03. Напомним, в беге на 400 метров Оксана также завоевала серебряную награду.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония. Легкая атлетика. Бег на 100 метров (класс – T12). Женщины
1. Омара Дуранд Элиас (Куба) – 11,49
2. Оксана Ботурчук (Украина) – 12,03
3. Янфен Лиан (Китай) – 12,51
Ранее украинский пловец Денис Остапченко выиграл бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.
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