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Бразильские дзюдоисты могут не выступить в Токио-2020. Все из-за вспышки COVID-19 в их отеле

Однако организаторы турнира отрицают возможность заражения спортсменов


Olympics Токио-2020
10:22
Бразильские дзюдоисты могут не выступить в Токио-2020. Все из-за вспышки COVID-19 в их отеле
Дзюдо в Рио-2016 / Фото - flickr.com
В отеле Токио, где проживают участники Олимпийских игр из команды Бразилии, выявлена вспышка COVID-19. 

Минимум восемь сотрудников отеля в Хамамацу, где проживают бразильские дзюдоисты, сдали положительные тесты на коронавирус.

По словам представителей органов здравоохранения столицы Японии, проверка сотрудников прошла до приезда бразильской делегации в составе около 30 человек. Инфицированные сотрудники не контактировали со спортсменами. Об этом в комментарии AFP отметил спортивный чиновник Есинобу Савада.

«С дзюдоистами работают только те, у кого есть отрицательный тест. Мы объяснили команде, что только здоровые работники находятся в пузыре».


Накануне МОК внес изменения в формат церемонии награждения спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
Владимир Кириченко
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Теги

Токио-2020 коронавирус

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