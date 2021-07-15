МОК внес изменения в формат церемонии награждения призеров Токио-2020. Это уже не новшество
Бразильские дзюдоисты могут не выступить в Токио-2020. Все из-за вспышки COVID-19 в их отеле
Однако организаторы турнира отрицают возможность заражения спортсменов
10:22
Дзюдо в Рио-2016 / Фото - flickr.comВ отеле Токио, где проживают участники Олимпийских игр из команды Бразилии, выявлена вспышка COVID-19.
Минимум восемь сотрудников отеля в Хамамацу, где проживают бразильские дзюдоисты, сдали положительные тесты на коронавирус.
По словам представителей органов здравоохранения столицы Японии, проверка сотрудников прошла до приезда бразильской делегации в составе около 30 человек. Инфицированные сотрудники не контактировали со спортсменами. Об этом в комментарии AFP отметил спортивный чиновник Есинобу Савада.
«С дзюдоистами работают только те, у кого есть отрицательный тест. Мы объяснили команде, что только здоровые работники находятся в пузыре».
Накануне МОК внес изменения в формат церемонии награждения спортсменов на Олимпийских играх в Токио.