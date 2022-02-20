Брынзак: «Фортуна отвернулась от нас уже после первой гонки»

Владимир Брынзак / фото - Biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги завершившейся Олимпиады-2022 в Пекине.

Чувства неоднозначные. Конечно, я понимал, что психологическая нагрузка на команду будет очень серьезной. Потому что все – и чиновники, и болельщики ждали от биатлонистов медали. Разумеется, и для самих спортсменов это цель, мечта, мотивация отдавать себя спорту. Все стремятся подготовиться к Олимпиаде и выступить достойно.

Радует, что в Пекине у нас были гонки, в которых у нас были шансы бороться за подиум. Но, скорее всего, Фортуна отвернулась от нас после первой гонки, когда был неудачно избран участник первого этапа смешанной эстафеты.

Я уверен, что если бы бежала Меркушина или Блашко, все было бы иначе. Там вполне реально было бороться за более высокие места. Потому что и Джима и Прима хорошо отработали. Ну а на последнем этапе при борьбе за медали и у Подручного все могло сложиться иначе. Но случилось, как случилось. Однако после той гонки все пошло наперекос: одно то, что мы постоянно теряли людей из-за коронавируса, очень выбило из колеи. Тренер в изоляции, массажиста нет, сервисмены-откатчики тоже попали под карантин, мужской врач вообще остался в Украине на карантине.

А на таком уровне для того, чтобы преуспевать, нужно, чтобы все работало как часы. К сожалению, вплоть до окончания Олимпиады удача к нам лицом не повернулась.

Вы сказали о Меркушине, говоря о первом этапе смешанной эстафеты. Наверное, оговорка?

Нет, почему. Я говорю о варианте, если бы она была в Пекине на тот момент. Урош Велепец очень хотел видеть Настю в команде и рассчитывал на нее на первом этапе смешанной эстафеты.

Но поскольку у нас были жесткие критерии отбора, обойти их мы не имели права, даже несмотря на то, что был форс-мажор в команде, связанный со здоровьем спортсменок.

Нам надо бы принимать решение о составе уже по готовности спортсменов, а не по критериям. Но, к сожалению, я не смог убедить коллег из Исполкома НОК Украины, дать нам еще немного времени, чтобы мы могли в Антхольце определиться – кто должен ехать на Олимпиаду.

Если уж заговорили об условиях. На будущее можно иначе формулировать критерии, чтобы оставлять тренеру большее поле для маневра?

Лично я не сторонник этих критериев. Знаю, что у других команд есть дискуссионные вопросы. Одно дело – выполнить критерии за два-три месяца до главного старта, а затем выступать на Олимпиаде неизвестно в каком состоянии – это разные вещи. На будущее я постараюсь предложить, чтобы одно-два места тренер мог заполнять своим решением, исходя из состояния спортсменов на момент главных стартов.

Потому что именно тренер, а не статистика критериев, знает, кто надежнее и лучше готов на данный момент. В данном случае мы понимали, что Настя добавляет, и с каждой гонкой будет чувствовать себя лучше, как это обычно бывает с ней во второй половине сезона, до главных стартов. Но есть документы, подписанные даже мной, заставившие нас поступать так, как мы поступили.