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Брынзак: «Мне не стыдно за украинский биатлон»

На Олимпиаде-2022 «сине-желтые» не смогли завоевать ни одной медали
Olympics Пекин-2022
19:59
Брынзак: «Мне не стыдно за украинский биатлон»
Владимир Брынзак / фото - Facebook функционера

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги выступлений мужской и женской сборных на зимних Олимпийских играх-2022.

«Я бы не хотел сейчас оценивать, потому что сейчас эмоции у всех – и у меня, и у болельщиков. Когда эмоции зашкаливают, можно ошибочно поставить не тот лайк. Надо объективно разобраться. Если посмотреть на Олимпиаду, на что мы могли рассчитывать, то это в личных гонках только Джима и Подручный. И в эстафетных гонках мы могли сражаться за медали.

У нас были шансы, командная функционально была готова очень здорово, но не получилось со стрельбой, не приспособились к этим сложным условиям – высокогорьям, ветряным, морозным. Таких тренировок не было во время сезона. Мы общались с тренерами, нас подвело то, что у нас не было подготовки в столь сложных условиях, не было возможности. Ребятам и девушкам не удалось к ним привыкнуть.

Если взять женскую команду, то вообще много форс-мажоров. Две болезни в декабре Петренко и Меркушиной, они были на антибиотиках, с температурой, инфекция была очень серьезная. Но удалось выйти на какой-нибудь более-менее уровень. Мы уже молчим о Блашке, которая не смогла стартовать, об Елене Белосюк, которая с температурой лежала неделю до старта и очень тяжело перенесла ковод. Женской команде было очень тяжело.

Мужская команда? Да, могли лучше, особенно молодые Цимбал и Дудченко. Считал, что они получше будут стрелять и выступать, это их первая Олимпиада, это эмоции и психология. Им не удалось показать этот результат, у них еще впереди.

Подручный пытался, были шансы, иногда одного выстрела не хватало до медали, иногда двух. Это обо всех можно так говорить. Не только у нас ждали медали – ждали во Франции, Белоруссии, Германии, Италии, Швеции. У нас не самая сильная биатлонная нация в мире, боролись как могли. Мне не стыдно за наш украинский биатлон. Мы знаем, как двигаться дальше. Думаю, немного запоздалая смена поколений – одна из объективных причин. Это все должно исправиться, и будут новые звезды у нас в команде».

Напомним, Пидручный рассказал, планирует ли поехать на Олимпиаду-2026.

Михаил Рыбак
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Пекин-2022 Владимир Брынзак

Комментарии 1

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18 февраля 2022г. 20:26
Брынзак не тебе подводить итоги о твоей бездарной работе, страны посылают спортсменов на олимпиаду не для тренировок, авось они на следующей олимпиаде выступят лучше, займут не 80 а 79 место, гнать тебя надо с треском, а еще лучше удержать с тебя деньги потраченные на этих бездарей в месте с тобой.
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