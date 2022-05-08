Бубка: «Головна задача – кожен повинен бути на своєму фронті та захищати інтереси своєї держави»

Сергій Бубка / Фото: НОК України

Президент Національного Олімпійського Комітету України (НОК) Сергій Бубка розповів про свою діяльність під час війни.

Через 2 години ми підняли всі ці питання, які виникали і в якому стані, і що потрібно робити. До тих санкційних меж, які відбувалися, і через 2 години вже була заява Міжнародного олімпійського комітету. І в цей час президент також дивився, які кроки потрібно зробити.

Тоді з’явилася ідея створити Фонд. На сьогодні у цьому фонді більш ніж 2 мільйони доларів, які йдуть на український олімпійський спорт, на наших спортсменів. Світова спільнота об’єдналася і дійсно дуже допомагає. До кого я не звертаюсь: чи то президент олімпійського комітету тієї, чи іншої країни, чи то президент світової федерації. Вони також зробили свої фонди, вони виділяють кошти.

Таким чином, сміливо можемо сказати, що на сьогодні близько $5 млн, додатково до цих 2-х мільйонів, які ми маємо в фонді, ми можемо залучити, щоб спортсмени могли виїхати на підготовку або виїхати на чемпіонати світу та Європи.

Головна задача – кожен повинен бути на своєму фронті та захищати інтереси своєї держави. Прославляти Україну та підіймати її прапор. Всі повинні бачити нас та чути наш гімн. Сьогоднішня наша задача з міністром – проїхатися та побачити всіх наших спортсменів та тренерів. Дізнатися яка потрібна допомога та що ми можемо зробити. Після цього доповісти президенту МОК.

Я знаю, що головним є те, що ми робимо все від щирого серця. Ми робимо все, щоб зберегти олімпійський рух та спорт в Україні. Я впевнений, що ми робимо це на дуже високому рівні. Та допомога, яка зроблена, вона дуже і дуже потужна»