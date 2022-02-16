Бубка – про медаль Абраменко: «Это награда, которая объединяет всю страну»

Сергей Бубка / фото - Getty Images

Глава НОК Украины Сергей Бубка поздравил фристайлиста Александра Абраменко с серебром Олимпийских игр-2022 в Пекине. В комментарии пресс-службе Комитета Бубка заявил:

Большая благодарность ему, каждому спортсмену сборной Украины Энверу Аблаеву, всем специалистам команды, которые являются профессионалами высокого уровня и уже подготовили прекрасную молодежь, которая будет продолжать эти замечательные медальные традиции. Горжусь украинскими олимпийцами. Как говорится, «снимаю шляпу» перед нашими спортсменами. Они настоящие герои.

Это большое событие нашей страны. Особенно в День единения Украины. Это медаль, которая объединяет наше государство. Это особенное достижение в сложное для Украины время и тем более сегодня».