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Бубка – про медаль Абраменко: «Это награда, которая объединяет всю страну»

Глава НОК поздравил украинского фристайлиста с успехом на зимних Играх-2022 в Пекине
Olympics Пекин-2022
19:49
Бубка – про медаль Абраменко: «Это награда, которая объединяет всю страну»
Сергей Бубка / фото - Getty Images

Глава НОК Украины Сергей Бубка поздравил фристайлиста Александра Абраменко с серебром Олимпийских игр-2022 в Пекине. В комментарии пресс-службе Комитета Бубка заявил:

«Конечно ждали медали и раньше, но все мы понимаем непростую ситуацию для всех спортсменов в период пандемии. Верили в команду фристайлистов. Было очень непросто в Пекине. Однако Саша выдержал все. Он – настоящий герой.

Большая благодарность ему, каждому спортсмену сборной Украины Энверу Аблаеву, всем специалистам команды, которые являются профессионалами высокого уровня и уже подготовили прекрасную молодежь, которая будет продолжать эти замечательные медальные традиции. Горжусь украинскими олимпийцами. Как говорится, «снимаю шляпу» перед нашими спортсменами. Они настоящие герои.

Это большое событие нашей страны. Особенно в День единения Украины. Это медаль, которая объединяет наше государство. Это особенное достижение в сложное для Украины время и тем более сегодня».

Напомним, Абраменко также рассказал о своих эмоциях после завоевания медали.

Михаил Рыбак
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Александр Абраменко Пекин-2022 Сергей Бубка

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