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Бубка: «Спортсмены из России и Беларуси не смогут принимать участие в международных соревнованиях»
Глава НОК Украины прервал молчание
10:40
Сергей Бубка / фото - Getty Images
Глава НОК Украины Сергей Бубка в Facebook обратился украинцам.
«Дорогие спортсмены, дорогие тренеры, олимпийская семья. На нашу землю пришла беда.
С первых минут я связался с президентом МОК. Рассказал ему, что происходит в моей стране. Сегодня мы видим какое решение было принято МОК. Спортсмены из России и Беларуси не смогут принимать участие в международных соревнованиях.
Я работаю 24/7. Олимпийский комитет работает днем и ночью. Мы делаем все для того, чтобы выстоять и победить. Олимпийская семья едина и непобедима. Украина – это наша земля. Мы, украинцы, – сильны и непобедимы».
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