Бубка: «Спортсмены из России и Беларуси не смогут принимать участие в международных соревнованиях»

Сергей Бубка / фото - Getty Images

Глава НОК Украины Сергей Бубка в Facebook обратился украинцам.

С первых минут я связался с президентом МОК. Рассказал ему, что происходит в моей стране. Сегодня мы видим какое решение было принято МОК. Спортсмены из России и Беларуси не смогут принимать участие в международных соревнованиях.

Я работаю 24/7. Олимпийский комитет работает днем и ночью. Мы делаем все для того, чтобы выстоять и победить. Олимпийская семья едина и непобедима. Украина – это наша земля. Мы, украинцы, – сильны и непобедимы».