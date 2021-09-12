Бубка: «Украина – великая спортивная держава»
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка заявил, что Украина – великая спортивная держава, а также поблагодарил за поддержку Международный олимпийский комитет:
«Сегодня в одном зале присутствуют около 220 олимпийцев, среди которых 116 медалистов Игр, 49 – олимпийские чемпионы. Каждый из нас рос на поколении именно выдающихся украинских спортсменов, которые достойно представляли нашу страну в мире в разные времена. Уверен, что без их достижений невозможно приобретать новые победы, воспитать будущих чемпионов и способствовать здоровой, сильной нации!
Гордимся, что наша страна, которая, по оценке лично президента МОК Томаса Баха, делает очень весомый вклад в развитие мирового олимпизма, и есть действительно выдающейся великой спортивной державой. Мы имеем постоянную поддержку МОК во главе с его президентом.
Мы очень благодарны вам, что вы всегда рядом, как во времена побед наших спортивных героев, так и в сложные для страны моменты. Это мы, как никогда, почувствовали в очень непростое время для Украины в 2014 году».
Напомним, Владимир Зеленский надеется, что вскоре в Украине пройдут Олимпийские игры.