Бубка: «Украина – великая спортивная держава»

Фото: НОК Украины

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка заявил, что Украина – великая спортивная держава, а также поблагодарил за поддержку Международный олимпийский комитет:

Гордимся, что наша страна, которая, по оценке лично президента МОК Томаса Баха, делает очень весомый вклад в развитие мирового олимпизма, и есть действительно выдающейся великой спортивной державой. Мы имеем постоянную поддержку МОК во главе с его президентом.

Мы очень благодарны вам, что вы всегда рядом, как во времена побед наших спортивных героев, так и в сложные для страны моменты. Это мы, как никогда, почувствовали в очень непростое время для Украины в 2014 году».