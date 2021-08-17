Бубка и Белодед совершили совместную пробежку по Олимпийской деревней Токио
Бубка – Зеленскому: «Мы видим сегодня инфраструктуру, отношение к спорту, и это мотивирует наших специалистов»
Президент НОК Украины поблагодарил главу страны за поддержку олимпийцев
19:41
Сергей Бубка / Фото - НОКПрезидент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка выразил слова благодарности президенту Украины Владимира Зеленского за поддержку спортсменов.
Цитирует Бубку официальный сайт Офиса президента Украины.
«Мы чувствуем вашу поддержку и гордимся таким отношением, благодаря которому видим будущее украинского спорта. Мы услышали о вашем видении относительно подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе. Мы видим сегодня инфраструктуру, отношение к спорту, и это мотивирует наших специалистов».
Напомним, 17 августа Зеленский провел встречу с призерами Олимпийских игр в Токио и их наставниками.