Бывшей диетолог Усика высказался о допинговом скандале в украинском спорте

НАЦД заранее предупреждало атлетов о том, когда у них будет браться допинг-проба

Александр Фока / Фото: instagram.com/aleksandrfoka

27 октября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовала итоги расследования «Операция Геркулес». В нем Национальное антидопинговое агентство Украины (НАЦД) было обвинено в махинация с допинг-тестированиям спортсменов. В отчете WADA сообщается, что НАЦД заранее предупреждало атлетов о том, когда у них будет браться допинг-проба.

У известного украинского диетолога, который ранее работал с Александром Усиком, Александра Фоки спросили, что он думает об этой ситуации. Вот это ответ:

«О скандале слышал, но, если честно, не вникал в его суть. Дело в том, что есть так называемая система «Адамс», по которой спортсмены обязаны проставлять свое место нахождения на 3 месяца вперед. Делается это онлайн. Знает ли о том, что будет визит офицера местный антидопинговый центр, я не в курсе, но это практически ничего не меняет. Если допинг-офицер не обнаружит атлета в указанном месте, это нарушение. Три таких нарушения и это автоматическая дисквалификация. Также нарушением является то, если офицер нашел спортсмена, и тот отказывается сдать пробу. Офицер имеет право в указанное время с 5 утра и до 23 часов посетить спортсмена и взять пробу, даже если это будет 22.59, спортсмен обязан сдать пробу. Естественно для спортсмена, который готовится к соревнованиям или уже находится на соревнованиях это стресс и часто на фоне этого стресса сдать 90 мл мочи не так просто, процедура может занять несколько часов. Горизонт спекуляций политических очень широкий. Приведу пример: у кого-то на соревнованиях могут брать пробу всю ночь перед стартом, а о ком-то могут забыть на это время и, естественно, спортсмен, который выспался, покажет результат намного выше другого, который не мог пописать до 6-7 утра, а потом пошел на старт в 9. Сталкивался ли я с таким? Конечно, сталкивался и много раз. Когда Александр Усик готовился к бою против Тони Белью, Александра тестировали 5 раз. Офицер приехала в лагерь вечером и взяла пробу в районе 20 часов, мы с ней попрощались, а она вернулась на следующее утро в районе 4 часов утра, я сказал ей, что по правилам раньше 5 утра она может иметь права забирать пробу, предложил ей сделать чай и подождать положенного времени».

Напомним, в самом худшем варианте развития событий Украину отстранят от участия в Олимпийских играх-2022 в Пекине.