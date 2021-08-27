Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Дементьев завоевал еще одну медаль в копилку сборной Украины

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 25
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 26
Футбол (17 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче 2:5 Окончен
19:30 Заря - Рапид Вена 2:3 Окончен
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Окончен
21:30 Клуж - Црвена Звезда 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Славия Прага 2:1 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Копенгаген - ФК Сивасспор 5:0 Окончен
20:00 Маккаби Хайфа - Нефтчи 4:0 Окончен
20:00 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3*:0 Окончен
20:00 Витесс - Андерлехт 2:1 Окончен
20:00 Русенборг - Ренн 1:3 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда 2:0 Окончен
21:00 Риека - ПАОК 0:2 Окончен
21:00 Гент - Ракув Ченстохова 3:0 Окончен
21:15 Унион Берлин - КуПС 0:0 Окончен
21:45 Абердин - Карабах 1:3 Окончен
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра 3:0 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
18:00 Млада Болеслав - Фрелунда 1:4 Окончен
19:00 Лукко Раума - Лозанна 2:3 Окончен
19:05 Регле - Цуг 5:3 Окончен
20:45 Цюрих - ХИФК 0:3 Окончен
21:00 Кардифф - Адлер Мангейм 0:5 Окончен
21:15 Сендерйюске - Ред Булл Мюнхен 1:5 Окончен
Теннис (2 события из 83) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Легецкая - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Анна-Каролина Шмиедлова - Леся Цуренко 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол -:- Запланирован
23:15 Валенсия - Алавес -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень -:- Запланирован
17:30 Кривбасс - Подолье -:- Запланирован
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
19:00 ТПС - Фиштаун Пингвинз -:- Запланирован
19:05 Векше - Спарта Прага -:- Запланирован
20:05 Лександс - Слован -:- Запланирован
20:45 Лугано - Шеллефтео -:- Запланирован
20:45 Фрибург Готтерон - Оцеларжи -:- Запланирован
21:15 Айсберен - Таппара -:- Запланирован
Теннис (2 события из 57) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
00:20 Элина Свитолина - Кристина Младенович 2:0 Окончен
19:30 Марта Костюк - Варвара Грачева 1:0 Отложен
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал -:- Запланирован
17:00 Норвич - Лестер -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
19:30 Ливерпуль - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья -:- Запланирован
19:30 Лацио - Специя -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Полесье - Альянс -:- Запланирован
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес -:- Запланирован
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Динамо - Колос -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
17:00 Млада Болеслав - ХИФК -:- Запланирован
18:45 Сендерйюске - Цуг -:- Запланирован
19:00 Лукко Раума - Адлер Мангейм -:- Запланирован
20:05 Регле - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Лозанна -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Фрелунда -:- Запланирован

Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Дементьев завоевал еще одну медаль в копилку сборной Украины

Велогонщик стал третьим в гонке преследования
Olympics Токио-2020
12:28
Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Дементьев завоевал еще одну медаль в копилку сборной Украины
Егор Дементьев / Фото: kop.net.ua

Четырехкратный чемпион Паралимпийских Игр Егор Дементьев стал третьим в Токио, Япония.

Украинец в бронзовом финале гонки преследования сумел опередить Кевина ле Кунфа.

Шевчук завоевала второе золото сборной Украины на Паралимпиаде-2020.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевчук завоевала второе золото сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Шевчук завоевала второе золото сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Olympics Токио-2020
12:14
Украинец Белый с рекордом континента завоевал серебро Паралимпиады
Украинец Белый с рекордом континента завоевал серебро Паралимпиады
Olympics Токио-2020
08:02
Павленко принесла 10-ю медаль в копилку сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Павленко принесла 10-ю медаль в копилку сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Olympics Токио-2020
07:28
Одна серебряная медаль и три деревянных. Как выступила Паралимпийская сборная Украины во второй день Олимпиады-2020
Одна серебряная медаль и три деревянных. Как выступила Паралимпийская сборная Украины во второй день Олимпиады-2020
Olympics Токио-2020
26 августа 16:40
Без него никак. В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай COVID-19
Без него никак. В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай COVID-19
Olympics Токио-2020
24 августа 11:41
Насибов рассказал, что не позволило ему стать олимпийским чемпионом
Насибов рассказал, что не позволило ему стать олимпийским чемпионом
Борьба
23 августа 21:43

Новости: Olympics

Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Дементьев завоевал еще одну медаль в копилку сборной Украины
Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Дементьев завоевал еще одну медаль в копилку сборной Украины
Токио-2020
12:28
Шевчук завоевала второе золото сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Шевчук завоевала второе золото сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Токио-2020
12:14
Украинец Белый с рекордом континента завоевал серебро Паралимпиады
Украинец Белый с рекордом континента завоевал серебро Паралимпиады
Токио-2020
08:02
Павленко принесла 10-ю медаль в копилку сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Павленко принесла 10-ю медаль в копилку сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Токио-2020
07:28
Полтавские чиновники щедро вознаградили Беленюка, Хижняка и Лузан за Токио-2020
Полтавские чиновники щедро вознаградили Беленюка, Хижняка и Лузан за Токио-2020
26 августа 18:11
Одна серебряная медаль и три деревянных. Как выступила Паралимпийская сборная Украины во второй день Олимпиады-2020
Одна серебряная медаль и три деревянных. Как выступила Паралимпийская сборная Украины во второй день Олимпиады-2020
Токио-2020
26 августа 16:40
«На 6 фехтовальщиков 7 тренеров». Беленюк обвинил Минспорта в двойных стандартах в вопросе Килипко
«На 6 фехтовальщиков 7 тренеров». Беленюк обвинил Минспорта в двойных стандартах в вопросе Килипко
25 августа 17:38
Украина завоевала восемь медалей в первый день Паралимпийских игр
Украина завоевала восемь медалей в первый день Паралимпийских игр
Токио-2020
25 августа 15:21
Мерешко принесла Украине первое золото на Паралимпийских играх
Мерешко принесла Украине первое золото на Паралимпийских играх
25 августа 13:57
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 17:59
8
Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал
Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал
Бокс Профессиональный бокс
20 августа 14:47
Все новости