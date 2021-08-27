Шевчук завоевала второе золото сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Дементьев завоевал еще одну медаль в копилку сборной Украины
Велогонщик стал третьим в гонке преследования
12:28
Егор Дементьев / Фото: kop.net.ua
Четырехкратный чемпион Паралимпийских Игр Егор Дементьев стал третьим в Токио, Япония.
Украинец в бронзовом финале гонки преследования сумел опередить Кевина ле Кунфа.
Шевчук завоевала второе золото сборной Украины на Паралимпиаде-2020.
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