Дебют каратистов, полуфинал Хижняка и начало прыжков в высоту. За кем следить 5-го августа на Олимпиаде

Все наши надежды четверга

Превью

Анжелика Терлюга / фото - Getty Images

12-й день Олимпийских игр-2020 стал для сборной Украины самым результативным. Украинцы положили в копилку 4 новые медали.

5 августа также пройдет несколько интересных соревнований, которых будут представлены атлеты в «сине-желтой» форме.

Впервые в истории на Олимпиаде пройдут состязания каратистов. В весовой категории до 55 килограмм выступит трехкратная чемпионка Европы Анжелика Терлюга. В случае успешного преодоления квалификации украинка сразится за медаль.

На Олимпийском стадионе в Токио начнутся баталии в секторе прыжков в высоту. Украину здесь представят сразу 3 топовые спортсменки: Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Букмекеры не сомневаются, что первая выиграет золото.

Марина Килипко станет второй в истории Украины легкоатлеткой в финале прыжков с шестом. Иван Лосев и Эдуард Забуженко примут участие в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Боксер Александр Хижняк уже гарантировал себе награду в Токио. В 9:30 украинец в полуфинале весовой категории до 75 килограмм попробует завоевать путевку в финал.

Людмила Лузан, Мария Повз и Юлия Юрийчук примут участие в состязаниях в гребле на байдарках и каноэ. В случае успешного преодоления своих дистанций в тот же день они выступят в финале, где будут бороться за медали.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2020 в четверг, 5 августа.

3:10. Легкая атлетика: прыжки в высоту. Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко (квалификация)

3:44. Гребля на каноэ. Людмила Лузан (полуфинал, 200 метров, одиночка)

4:05. Гребля на байдарках. Мария Повх, Юлия Юрийчук (полуфинал, 500 метров, одиночка)

Не ранее 5:35. Вольная борьба. Василий Михайлов (отборочные схватки, до 74 кг)

Не ранее 5:45. Вольная борьба. Александр Хоцяновский (отборочные схватки, до 125 кг)

9:03. Бокс. Александр Хижняк (полуфинал, до 75 кг)

10:30. Пятиборье. Павел Тимощенко (фехтование)

10:06. Велоспорт. Елена Старикова (четвертьфинал, кейрин)

10:16. Велоспорт. Любовь Басова (четвертьфинал, кейрин)

10:30. Легкая атлетика: спортивная ходьба. Иван Лосев, Эдуард Забуженко (финал, 20 км)

Не ранее 11:30. Каратэ. Анжелика Терлюга (отборочные раунды и финалы)

13:00. Легкая атлетика: прыжки с шестом. Марина Килипко (финал)

13:37. Легкая атлетика: эстафета 4х400 (полуфинал). Алина Логвиненко, Екатерина Климюк, Виктория Ткачук, Анна Рыжикова.