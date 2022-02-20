Пекин-2022. После всех скандалов Валиева не сумела завоевать медаль в личных соревнованиях
Диггинс: «Я отравилась за 30 часов до начала марафона. Думала, что умру прямо на финише»
Несмотря на это, американка взяла серебро масс-старта
11:50
Джесси Диггинс / фото - Пекин-2022
Американская лыжница Джесси Диггинс в интервью порталу Boston Globe прокомментировала свое серебро в женском масс-старте свободным стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Это была одна из самых тяжелых гонок за всю мою жизнь. Особенно потому, что я отравилась за 30 часов до ее начала. Из-за этого мне казалось, что я умру на финишной черте.Напомним, Тереза Йохауг, выигравшая эту гонку, заявила, что это ее последние Игры в карьере.
После 17 км у меня начались судороги в ногах. Не знаю, как добралась до финиша, но это было потрясающе».