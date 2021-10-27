Директор НАДЦ подал в отставку после обвинений от WADA
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook отреагировал на допинговый скандал в украинском спорте.
Накануне Всемирной антидопинговое агентство опубликовало (WADA) результаты расследования «Геркулес», в котором обвинило Национальное антидопинговое агентство Украины (НАЦД) в манипуляциях с допинг-тестированием спортсменов:
«Министерство молодежи и спорта категорически выступает против манипулирования с допингом в спорте!
Обнародованы Всемирным антидопинговым агентством предварительные результаты операции «Геркулес». Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования.
Сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.
Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой».
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