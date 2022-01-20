До Олимпиады-2022 осталось всего-ничего. Что интересного будет в Пекине: короткий гид по каждому виду спорта

Зимние Игры – это всегда очень красиво

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До начала зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине остается всего-ничего – церемония открытия состоится уже 4 февраля.

Так что давайте попытаемся коротко пройтись по видам спорта, медали в которых будут разыгрываться в столице Китая, а также чуть севернее: в Яньцине и Чжанцзякоу.

Горные лыжи – 11 комплектов медалей

Мужчины : скоростной спуск, комбинация, супергигант, гигантский слалом, слалом

Женщины : скоростной спуск, комбинация, супергигант, гигантский слалом, слалом

Микст: командные соревнования

Микаэла Шиффрин выигрывала золотые медали в 2014 и 2018 годах. В Пекин она отравится за третьим золотом. Или, быть может, завоюет даже несколько таких наград. Американка все еще находится в потрясающей форме и в ноябре повторила свой личный рекорд по победам в одной дисциплине Кубка мира – слаломе.

Петра Вльгова из Словакии (победительница общего зачета Кубка мира), а также дуэт из Швейцарии Лара Гут-Бехрами и Мишель Гизин – тоже в числе тех, на кого стоит обратить внимание.

Среди мужчин выделяются француз Алекси Пантюро, у которого уже есть и серебро, и две бронзы Олимпиады, но победитель общего зачета Кубка мира наверняка стремится завоевать золото.

Если коротко о дисциплинах, то скоростной спуск – самая быстрая, супергигант – с наибольшим количеством поворотов, гигантский слалом – еще больше поворотов, слалом – самая медленная, но самая техничная. Комбинация – это скоростной спуск и слалом вместе. Микст – это соревнования команд в слаломе.

Микаэла Шиффрин Микаэла Шиффрин

Биатлон – 11 комплектов медалей

Мужчины : спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета

Женщины : спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета

Микст: смешанная эстафета

До Олимпийских игр еще осталось провести этап в итальянском Антхольце, но никто не сомневается, что в Пекине будет интересно.

В Украине, как обычно, с биатлоном связывают едва ли не самые большие медальные надежды. И здесь в первую очередь выделяются Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Билосюк (Пидгрушная). Годы идут, а они все равно остаются лучшими в сборной. От них никто не требует пьедестала, но все равно верят в борьбу и, чего уж тут скрывать, удачу.

У мужчин лидирует в общем зачете Кантен Фийон Майе, который набрал прекрасную форму и из последних шести гонок выиграл четыре. И еще одна интрига: сможет ли Йоханнес Бё прийти к Олимпиаде в чувство и напомнить нам того норвежца, который обходил Мартена Фуркада.

Лидер общего зачета у женщин – Марте Олсбю Ройселанд. И хоть у нее достаточно приличный отрыв от второго места, это не означает, что больше не за кем следить: Эльвира Эберг, Анна Сола, Ханна Эберг, Маркета Давидова, Лиза Тереза Хаузер – они в этом сезоне тоже выигрывали гонки.

Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе Бобслей – 4 комплекта медалей

Мужчины : двойки, четверки

Женщины: монобоб, двойки

В Пекине на Олимпийских играх появится новая дисциплина в бобслее – монобоб. И, к счастью, Украина будет в нем представлена Лидией Гунько. Так что нам будет за кем последить и за кого поболеть. Подобной возможности в бобслее у нас не было с 2002 года.

Первой чемпионкой мира в монобобе стала Кэйли Хампфрис. Она дважды выигрывала золото Олимпиады в составе сборной Канады. А сейчас выступает за США. И, кстати, на чемпионате мира-2021 помимо монобоба второй год кряду победила и в двойке.

Лыжные гонки – 12 комплектов медалей

Мужчины : 15 км классический стиль, 15+15 км скиатлон, 50 км масс-старт – свободный стиль, спринт – свободный стиль, эстафета, командный спринт – классический стиль

Женщины: 10 км классический стиль, 7,5+7,5 км скиатлон, 30 км масс-старт – свободный стиль, спринт – свободный стиль, эстафета, командный спринт – классический стиль

Норвегия обычно доминирует в этом виде спорта. В сезоне мужского Кубка мира так оно и происходит: Йоханнес Клэбо лидирует в общем зачете и выиграл престижный Тур де Ски.

А вот у женщин конкуренции побольше. Марит Бьерген, которая насобирала в свою копилку восемь только золотых медалей Олимпиады, завершила карьеру – Пекин пройдет без нее.

В текущем сезоне очень мощно выглядят шведки, но победительницей Тур де Ски стала россиянка Наталья Непряева, которая сейчас также лидирует и в общем зачете, причем с внушительным отрывом.

Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо

Керлинг – 3 комплекта

Мужчины, женщины, микст

Многие украинцы скептически относятся к этому виду спорта. А зря. Если хоть немного у него углубиться, то становится понятно, насколько он интересен.

К тому же здесь действительно есть конкуренция. К примеру, на прошлых Олимпийских играх девять медалей распределились между семью странами, только Швеции и Швейцарии удалось попасть на пьедестал по два раза.

Фигурное катание

Мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду, командные соревнования

На прошлом чемпионате мира у женщин все первые три места достались россиянкам, уже 17-летняя Анна Щербакова тогда завоевала золото.

Победитель последних трех чемпионатов мира американец Нэйтан Чен четыре года назад облажался в короткой программе и остался ни с чем. Но, вполне вероятно, что в этот раз его дуэль с Юдзуру Ханю будет одним из главных хайлайтов Игр. Японец, если что, взял золото в одиночном катании и в Сочи, и в Пхенчхане.

Лыжный фристайл – 13 комплектов медалей

Мужчины : могул, акробатика, ски-кросс, слоупстайл, хафпайп, биг-эйр

Женщины : могул, акробатика, ски-кросс, слоупстайл, хафпайп, биг-эйр

Смешанная командная акробатика

Это красота, ну действительно. Невозможно не любить лыжную акробатику. Она захватывает, даже если совсем в ней не разбираешься.

Настолько классный вид спорта, что в Пекине появится еще одна дисциплина – биг-эйр. Ну и, конечно же, командная акробатика.

Если вкратце, то:

могул – спуск по бугристому склону и исполнение трюков на трамплинах

акробатика – максимально сложные трюки со специального трамплина (именно в лыжный акробатике Александр Абраменко выиграл для Украины золото на прошлых Играх)

ски-кросс – перегоны по специальной трассе с препятствиями, виражами и трамплинами

слоупстайл – исполнение трюков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, перилах и т.д., которые расположены на протяжении трассы

хафпайп – исполнение трюков, спускаясь по конструкции, которая напоминает половину трубы

биг-эйр – исполнение трюков после прыжка с очень большого трамплина

Это просто смотреть – и получать удовольствие. На прошлой Олимпиаде Канада завоевала четыре золота во фристайле, хоть ни одна другая страна не смогла выиграть больше одного.

Хоккей – 2 комплекта медалей

Мужчины и женщины

Планировалось, что игроки НХЛ должны отправиться на турнир в Пекин. Но, в последний момент все переигралось – Олимпиада опять будет считаться второсортными соревнованиями. А вот кто будет выступать в мужских соревнованиях, так это команда Китая, хоть длительное время и были сомнения в целесообразности ее участия.

У женщин доминируют Канада и США – пока на Играх побеждали только их сборных. Да и зачастую они встречаются в финале: пять из шести серебряных наград тоже у этих команд.

Санный спорт – 4 комплекта медалей

Мужчины : одиночки, двойки

Женщины : одиночки

Эстафета

За все время немцы выиграли 34 из 48 золотых медалей в этом виде спорт, включая семь из последних восьми.

Кажется, этой информации достаточно, чтобы понимать, кто есть кто. Но если уже говорить о легендах, то Натали Гайзенбергер, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт все же поедут в Пекин. Каждый из них выиграл уже по четыре золота на Играх – увозил максимум из Сочи и Пхенчхана.

Лыжное двоеборье – 3 комплекта медалей

Большой трамплин/10 км

Нормальный трамплин/10 км

Эстафета – большой трамплин/4х5 км

Лыжное двоеборье (прыжки с трамплина + лыжные гонки) – это единственный вид спорта на Играх-2022, в котором нет женских дисциплин. Впрочем, в 2026 году это должно измениться.

После лет норвежской доминации, Германия выиграла все три золота на прошлых Играх.

Скелетон – 2 комплекта медалей

Мужская одиночка и женская одиночка

Что же, здесь у нас тоже есть за кем последить. Владислав Гераскевич уже выступал на Олимпиаде-2018 и занял там действительно высокое 12-е место. Особенно с учетом того, что до них с отцом такого вида спорта в Украине, фактически, не было.

В последнее время Великобритания серьезно прибавила в скелетоне и в Пекине уже может выйти не первое место в историческом медальном зачете Олимпиады в этом виде спорта. Правда, судя по последнему чемпионату мира, Германия попытается дать всем прикурить.

Прыжки с трамплина – 5 комплектов медалей

Мужчины : нормальный трамплин, большой трамплин, командные прыжки

Женщины : нормальный трамплин

Микст

Женские соревнования в прыжках с трамплина появились на Играх только в 2018 году, а вот мужчины выступают на белой Олимпиаде с самого первого выпуска – 1924 года.

Сейчас в общем зачете Кубка мира уверенно лидирует японец Рею Кобаяси, который выиграл и Турнир четырех трамплинов-2021. Однако пока у него нет громких результатов ни на чемпионате мира, ни на Олимпийских играх.

У женщин же с огромным отрывом идет первой австрийка 20-летняя Марита Крамер. На ЧМ-2021 она стала четвертой и на нормальном, и на большом трамплинах. Удастся ли забраться на пьедестал в Пекине?

Сноубординг – 11 комплектов медалей

Мужчины : слоупстайл, хафпайп, сноуборд-кросс, параллельный гигантский слалом, биг-эйр

Женщины : слоупстайл, хафпайп, сноуборд-кросс, параллельный гигантский слалом, биг-эйр

Микст: сноуборд-кросс

Как видите, несколько дисциплин здесь переплетаются с лыжным фристайлом: биг-эайр, хафпайп, слоупстайл, кросс (только не ски, а сноуборд).

Звезды, за которыми точно стоит следить попристальнее – это легенда сноубординга Шон Уайт, а также Хлоя Ким, которой всего-то 21 год, а она уже будет защищать титул чемпионки Игр.

Шорт-трек и конькобежный спорт – 23 комплекта медалей (9+14)

Шорт-трек:

Мужчины : 500 м, 1000 м, 1500 м, эстафета

Женщины : 500 м, 1000 м, 1500 м, эстафета

Микст: эстафета

Конькобежный спорт:

Мужчины : 500 м, 1000 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м, масс-старт, командная гонка

: 500 м, 1000 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м, масс-старт, командная гонка Женщины: 500 м, 1000 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м, масс-старт, командная гонка

В конькобежном спорте доминация Нидерландов поражает: 7 из 14 золотых медалей в 2018 году и 8 из 12 в 2014 году. В шорт-треке конкуренция все же намного плотнее. А в придачу к этому, здесь на льду не два конькобежца, их число больше – вероятность столкновений вырастает.