Щетник – бронзовая медалистка Паралимпийских игр-2020
Дорошенко стал серебряным призером Паралимпиады-2020
Украинец – медалист Игр в пулевой стрельбе на 10-метровой дистанции
10:19
Андрей Дорошенко / Фото - FacebookУкраинский спортсмен Андрей Дорошенко в пулевой стрельбе на дистанции 10 метров завоевал серебряную медаль Паралимпиады-2020 в Токио.
Дорошенко набрал 245,1 баллов. Триумфатором стал представитель Китая Чао Дон – 246,4.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония. Пулевая стрельба, 10 м, класс SH1. Мужчины
1. Чао Дон (Китай) – 246,4 балла
2. Андрей Дорошенко (Украина) – 245,1
3. Пак Чжинхо (Южная Корея) – 224,5
Напомним, в женской пулевой стрельбе украинка Ирина Щетник завоевала бронзовую медаль турнира.