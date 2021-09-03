Украинец Крипак с паралимпийским рекордом завоевал пятое золото Токио-2020
Дубров – бронзовый медалист Паралимпийских игр в Токио
Украинец показал третий результат на дистанции 100 м баттерфляем
3 сентября 12:22
Денис Дубров / Фото - sport.bigmir.netУкраинский пловец Денис Дубров стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 м баттерфляем.
Дубров приплыл к финишу с результатом 1,03.20. Отставание от лидера составило 1,20 с.
Напомним, что Денис стал чемпионом в заплыве на 200 метров на Паралимпиаде-2020.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония. Баттерфляй, 100 м. Мужчины, класс S8
1. Роберт Гризвольд (США) – 1,02.03
2. Фень Ян (Китай) – 1,03.20
3. Денис Дубров (Украина) – 1,03.20
Ранее украинский параканоист Сергей Емельянов стал двукратным паралимпийским чемпионом.