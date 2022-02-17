Двукратная олимпийская чемпионка: «Использование допинга должно вести к пожизненному отстранению»

Катарина Витт / фото - Getty Images

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт прокомментировала недавний громкий скандал, в который угодила россиянка Камила Валиева из-за проваленного допинг-теста, а также предложила пожизненно дисквалифицировать спортсменов, пойманных на употреблении запрещенных веществ.

Прежде всего, с моей точки зрения и с точки зрения всех честных и чистых спортсменов, не должно быть никакой терпимости к использованию допинга в любом виде спорта и в любых дисциплинах. Скажем, в фигурном катании не было выявлено ни одного случая использования запрещенных препаратов на международном уровне, поскольку он никак не помогает сделать четверной прыжок или кататься изящно и красиво.

Да, быть может, благодаря допингу на тренировке спортсмен сможет выполнить прыжок не 50 раз, а 100, и это позволит лучше его отработать. Но, по правде говоря, я никогда об этом не задумывалась. Мне никогда не приходила мысль: «Интересно, поможет ли это?» Я росла, ориентируясь на такие ценности, как честность и искренность. Всего нужно достигать самому, и у всех должны быть равные шансы. Поэтому скажу прямо: использование допинга должно вести к пожизненному отстранению.

Опять же, Валиевой 15 лет, и мы пока что не получили окончательных результатов, но очевидно, что в такое положение поставили окружающие ее взрослые. Не могу представить, как она сейчас переживает, в таком юном возрасте это должно быть невыносимо.

МОК принял решение не проводить церемонию награждения, если Валиева окажется в тройке призеров. Как на это реагировать?

Это стало большим разочарованием для всех. Мы оказались в роли проигравших – происходящее невыгодно никому. Возьмем, например, командные соревнования. От каждой страны выступали по шесть спортсменов. Россия победила, США – на втором месте, Япония – на третьем. И две другие команды лишили церемонии награждения. Это самое худшее, что может случиться.

Они выступают ради медали, неважно какой: золотой, серебряной или бронзовой. И один из самых важных моментов – это оказаться на пьедестале и услышать гимн своей страны или разделить подиум со своими соперниками, которые зачастую твои хорошие друзья и вы глубоко друг друга уважаете.

Так что хотя бы по этой причине отсрочка награждения – это нечестное решение, поскольку организаторы не знают, чем все закончится. Это настоящая катастрофа для спорта в целом и в первую очередь для всех затронутых спортсменов.