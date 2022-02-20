Суй и Хань с мировым рекордом в парном катании выиграли олимпийское золото Пекина-2022
Экипаж Фридриха выиграл соревнование четверок в бобслее Пекина-2022
Украина в дисциплине представлена не была
08:35
Франческо Фридрих / фото - InsideTheGames
В воскресенье, 20 февраля, в городе Яньцин завершились соревнования четверок в бобслее Пекина-2022.
Победил в гонке немецкий экипаж под управлением Франческо Фридриха, который в решающей попытке преодолел трассу за 3:54.30. Следом за ним разместился Йоханнес Лохнер (+0,37), а тройку лидеров замкнул Джастин Криппс (+0,79).
Комментарии 0