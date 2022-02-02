Экхофф: «По прилету в Пекин пришлось снять все кольца и серьги. Замерзает все»

Тириль Экхофф / фото - Getty Images

Именитая норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями от китайской погоды, после пары дней проведенных в Пекине перед стартом зимних Олимпийских игр-2022. Цитирует Экхофф TV2.

То есть тебе пришлось убрать в ящик помолвочное кольцо, которое тебе недавно подарил твой парень?

Ха-ха, да, пришлось убрать. Я вчера позвонила ему и рассказала. Все прошло отлично.