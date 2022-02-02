Экхофф не сможет продолжить выступления на этапе Кубка мира в Анси
Экхофф: «По прилету в Пекин пришлось снять все кольца и серьги. Замерзает все»
Норвежская биатлонистка – о погодных условиях накануне старта Олимпийских игр
02 февраля 13:50
Тириль Экхофф / фото - Getty Images
Именитая норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями от китайской погоды, после пары дней проведенных в Пекине перед стартом зимних Олимпийских игр-2022. Цитирует Экхофф TV2.
Все кольца и серьги пришлось снять. Замерзает все, что только может замерзнуть.
То есть тебе пришлось убрать в ящик помолвочное кольцо, которое тебе недавно подарил твой парень?
Ха-ха, да, пришлось убрать. Я вчера позвонила ему и рассказала. Все прошло отлично.
Напомним, Вадим Гутцайт заявил, что сборная Украины могла лишиться флага на Играх в Пекине-2022.
Первый спортсмен из сборной Украины заразился коронавирусом.
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