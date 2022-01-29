В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона
Эстафета олимпийского огня Игр-2022 пройдет лишь на закрытых объектах
В Пекине состоялась репетиция данного действа
10:48
Олимпийский огонь / Фото - insidethegames.bizЗа неделю до открытия зимних Олимпийских игр-2022 в столице Китая прошла репетиция церемонии старта эстафеты олимпийского огня.
Эстафета будет проходить в течение трех дней со 2 февраля в Пекине и в соседнем городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.
Информационное агентство Xinhuanet сообщило, что репетиция прошла накануне в парке, где стартует эстафета.
В рамках антикоронавирусных мер эстафета не проследует по общественным дорогам и будет проходить лишь на закрытых объектах. Отмечается, что в ней примут участие около 1.200 факелоносцев.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Состав сборной Украины на зимние Игры в Пекин-2022.
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