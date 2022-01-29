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Эстафета олимпийского огня Игр-2022 пройдет лишь на закрытых объектах

В Пекине состоялась репетиция данного действа
Olympics Пекин-2022
10:48
Эстафета олимпийского огня Игр-2022 пройдет лишь на закрытых объектах
Олимпийский огонь / Фото - insidethegames.biz
За неделю до открытия зимних Олимпийских игр-2022 в столице Китая прошла репетиция церемонии старта эстафеты олимпийского огня.

Эстафета будет проходить в течение трех дней со 2 февраля в Пекине и в соседнем городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

Информационное агентство Xinhuanet сообщило, что репетиция прошла накануне в парке, где стартует эстафета.

В рамках антикоронавирусных мер эстафета не проследует по общественным дорогам и будет проходить лишь на закрытых объектах. Отмечается, что в ней примут участие около 1.200 факелоносцев.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Состав сборной Украины на зимние Игры в Пекин-2022.
Владимир Кириченко
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